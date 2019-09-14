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Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası

- Milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde finale yükseldi

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:32
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası


ANKARA (AA) - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bu sabah S5 kategorisi 50 metre sırtüstü elemeleri gerçekleştirildi.

Kadınlarda Sümeyye Boyacı 44.49, Sevilay Öztürk ise 50.99'luk dereceleriyle finale yükseldi.

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu da erkeklerde 41.38 ile finale kalmayı başardı.

Final yarışları bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:32
  1. Beytullah Eroğlu
  2. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası
  3. İngiltere
  4. Sevilay Öztürk
  5. Sümeyye Boyacı

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