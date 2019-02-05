ANTALYA (AA) - Tokyo'da yapılacak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılım noktasındaki son büyük organizasyon olan Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye iki dünya şampiyonluğu elde etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonada, 58 ülkeden yaklaşık 396 sporcu madalya alabilmek için mücadele veriyor.

Şampiyonanın ilk gününde müsabaka (Kyorugi) dalında Türk Milli Takımı'ndan, Mehmet Sami Saraç K42 A +75 kategorisinde, Mehmet Vasıf Yakut ise K43 A +75'de rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanmayı başardılar. Erkelerde Yıldıray Erdiç, K41 A -99 kategorisinde üçüncülük elde etti.

Kadınlarda ise Semra Kara K41 A-49 kategorisinde bronz madalya kazanmayı başardı.





- "Para-Tekvando'da rekor kırdık"





Dünya Tekvando Federasyonu Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonun Türkiye'de ikinci kez düzenlendiğini söyledi.

Sağırkaya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Para-Tekvando dahil edildiğini vurgulayarak, "2020 Olimpiyat Oyunları öncesi son dünya şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor. Ayrıca 58 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla Para-Tekvando'da rekor kırdık. Dünyanın her yerinden sporcular geldi." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonasında derece elde edecek sporcuların paralimpik oyunları için puanlar alacağını dile getiren Sağırkaya, bu organizasyondan sonraki turnuvaların daha küçük organizasyonlar olacağını anlattı.



