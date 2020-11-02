  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Dünya otomotiv sanayisinin kalbi IAEC 2020’de atacak
Otomotiv

Dünya otomotiv sanayisinin kalbi IAEC 2020’de atacak

Otomotiv mühendisliği alanında dünyadaki en son gelişmelerin paylaşıldığı önemli organizasyonlardan “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” bu yıl beşinci kez her biri alanında uzman yerli ve yabancı mühendis ve önemli isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:11:00 -
Dünya otomotiv sanayisinin kalbi IAEC 2020’de atacak

Bu seneki ana teması “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” olan IAEC 2020, 9-12 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Elektrikli araçlar alanındaki güncel gelişmelerden bağlantılı araç teknolojileri ve şarj altyapılarına kadar birçok konunun 4 gün boyunca ele alınacağı IAEC 2020’de; SAE International İcra Kurulu Başkanı David Schutt, Amazon Otomotiv Grubu Ürün Geliştirme Yöneticisi Max Cavazzini, CLEPA Başkanı Thorsten Muschal, Truva A.Ş. Başkanı Prof. Ian Fuat Akyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Dr. Burcu Özdemir ana konuşmacılar olarak yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumu hakkında flaş açıklama
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumu hakkında flaş açıklama

Gazeteci Ersin Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bilgi aldığını, Bakan Soylu'nun biraz öksürük dışında durumunun gayet iyi oldu..
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay