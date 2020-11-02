Dünya otomotiv sanayisinin kalbi IAEC 2020’de atacak

Bu seneki ana teması “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” olan IAEC 2020, 9-12 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Elektrikli araçlar alanındaki güncel gelişmelerden bağlantılı araç teknolojileri ve şarj altyapılarına kadar birçok konunun 4 gün boyunca ele alınacağı IAEC 2020’de; SAE International İcra Kurulu Başkanı David Schutt, Amazon Otomotiv Grubu Ürün Geliştirme Yöneticisi Max Cavazzini, CLEPA Başkanı Thorsten Muschal, Truva A.Ş. Başkanı Prof. Ian Fuat Akyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Dr. Burcu Özdemir ana konuşmacılar olarak yer alacak.