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Dünya Dünya onu konuşuyor! Başörtünüzü çıkarmayın
Dünya

Dünya onu konuşuyor! Başörtünüzü çıkarmayın

Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny darbeci Abdülfettah Sisi yönetimine tepki göstererek başörtüsü takan ve çıkarmaları için baskı gören kadınlara destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:52:00 -
Dünya onu konuşuyor! Başörtünüzü çıkarmayın

Mısırlı televizyon sunucusu Radwa El-Sherbiny, ülkede darbe sonrası yönetime geçen Abdulfettah Sisi iktidarının baskılarına tepki gösterdi. Radwa El-Sherbiny, yayınladığı görüntülü mesajda, başörtüsü takan ve çıkarmaları için baskı gören kadınlara destek verdi.

"İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?"

Darbeci Sisi'nin baskı yönetimine tepki gösteren Sherbiny, “Arkadaş grubu içinde veya ailesinde, sokakta veya evinde veya işyerinde başörtülü olan her kadına; asla başörtünüzü çıkarmayın, asla başörtünüzü çıkarmayın. İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz? Kimse dini tercihlere karşı baskıcı yaklaşımda bulunamaz" açıklamasında bulundu.

"Şikayet var" deyip soruşturma başlattılar

Sherbiny'nin açıklamaları sonrası Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerden Sherbiny ile ilgili şikayet aldıklarını iddia ederek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerden başörtüsü takmayan kadınları hedef aldığı konusunda şikayette bulunduklarını söyledi. Gelişmeler sonrası konuşan TV sunucusu Sherbiny, Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu'nun gerekçeli kararındaki iddiayı reddetti.

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