Dünya Okçuluk Şampiyonası - Yeşim Bostan, Hollanda'da gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar makaralı yay kategorisinde çıktığı 3'üncülük maçını kaybetti



's-HERTOGENBOSCH (AA) - Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yeşim Bostan, bronz madalya maçında Hint rakibine yenildi. Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde kadınlar makaralı yay kategorisi bronz madalya müsabakası yapıldı. Yeşim Bostan, 145-145 berabere biten karşılaşmada, Hint rakibi Jyothi Surekha Vennam'a tek ok atışlarında yenilerek dünya 4'üncüsü oldu.

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