Dünya Okçuluk Şampiyonası
- Yeşim Bostan, Hollanda'da gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar makaralı yay kategorisinde çıktığı 3'üncülük maçını kaybetti15 Haziran 2019 Cumartesi 17:22
's-HERTOGENBOSCH (AA) - Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yeşim Bostan, bronz madalya maçında Hint rakibine yenildi.
Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde kadınlar makaralı yay kategorisi bronz madalya müsabakası yapıldı.
Yeşim Bostan, 145-145 berabere biten karşılaşmada, Hint rakibi Jyothi Surekha Vennam'a tek ok atışlarında yenilerek dünya 4'üncüsü oldu.
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