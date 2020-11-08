  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için çalışma çağrısı
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için çalışma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:46:24 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için çalışma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, tüm Müslümanları Filistin meselesine hizmet etmeye çağırdı.

Raysuni, Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ve Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi (TAİM) tarafından düzenlenen ve dün başlayan 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Raysuni, "Müslümanlar, kendi günlük işleri için nasıl çalışıyorlarsa Filistin ve Kudüs için de öyle çalışmalı. İşte o zaman Filistin meselesi eski konumunu geri kazanacak ve Filistinliler haklarını ve mülklerini geri alacaklar." dedi.

Filistin meselesinin, tüm Müslümanların Siyonizme karşı verdiği bir savaş olduğunu vurgulayan Raysuni, akademisyen ve düşünürleri bu meseleyle ilgili her türlü belirsizliği ortadan kaldırmaya çağırdı.

Siyonistlerin Filistinlilere karşı öldürme, tehcir ve daha başka suçlar işlediğini hatırlatan Raysuni, "İsrail olarak adlandırılan bu çeteler, Batı'nın tamamından ve koşar adım İsrail'le normalleşmeye çalışan bazı Arap ülkelerinden destek görüyor." diye konuştu.

Raysuni, Filistin meselesinin bütün dillerde anlatılması ve Filistinlilerin haklarını savunan kurumların kurulması gerektiğini kaydetti.

Raysuni ayrıca, İsrail'i Filistin topraklarını gasp etmeye teşvik edenlerin onunla normalleşme anlaşmaları imzalayanlar olduğunu sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti
Gündem

Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti

Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin çıkan tartışmalara nokta koyacak bir açıklam..
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi
Dünya

Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda Rusya'dan destek aldıklarını itiraf etti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay