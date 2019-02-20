Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru





AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, motokrosta bu yıl kentlerinde düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda, çok sayıda sporcunun mücadele vereceğini ifade etti.

Burhanettin Çoban, belediye binasındaki basın toplantısında, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağının yanı sıra Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final yarışları ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın bir ayağının, 7-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenleneceğini anımsattı.

Türkiye'de ilk defa Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonunun geçen yıl Afyonkarahisar'da gerçekleştirildiğini belirten Çoban, "Üstelik yaptığımız pistle daha ilk yılda Dünya Motosiklet Federasyonu'ndan 2 dalda ödül aldık. Bunlar 'En İyi Medya Altyapısı' ve 'Dünyanın En İyi Pisti' ödülleri. Dünyanın en iyi parkuru ödülü alınmışsa zaten başka bir unvana gerek yoktur." diye konuştu.

Çoban, şampiyonanın 20 ülkede düzenlenen bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2019'da Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayağı da Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Ancak bu yıl bir farklılığımız var. Bu yıl sadece Dünya Motokros Şampiyonası'nın erkekler ayağını değil, şampiyonanın kadınlar ve Avrupa gençler ayağının final organizasyonlarını da Afyonkarahisar'da yapacağız. Yani, geçen yıl 57 sporcu gelmişti. Bu yıl da 150 sporcu şehrimize gelecek. Tabii bunların yanında antrenörleri ve ekipleri ile ciddi bir sirkülasyon olacak. Bu yılki tanıtım toplantımızı da 12 Mart'ta Afyonkarahisar'da yapacağız."





- "Belediyenin kasasından çıkan miktar 7 milyon 30 bin liradır"







Bir belediye başkan adayının "şampiyonaya 47 milyon lira harcama yapıldığı"na ilişkin iddiaları gündeme getirdiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Şampiyona için federasyon her ülkeden organizasyon bedeli almaktadır. Bunun karşılığı 2018 yılında 1 milyon avroydu, 2019 yılında da 1 milyon 50 bin avro olacak. Bu organizasyon için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden çıkan miktar 5 milyon 317 bin liradır. Fen İşleri Müdürlüğümüz de pist ve çeşitli inşaatlar için 6 milyon 713 bin lira harcama yaptı. Bu harcamanın 5 milyon lirasını biz, Ankara'da çeşitli bakanlıklardan destek alarak karşıladık. Bunu düştüğümüz zaman pist yapımı için belediyemizden çıkan miktar, 1 milyon 713 bin liradır. Buna Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce yapılan 5 milyon 317 bin lirayı da eklersek pist ve organizasyon için belediyenin kasasından çıkan miktar 7 milyon 30 bin liradır. İddialara konu olan '47 milyon lira' nerede, 7 milyon lira nerede?"

Pist için yapılan harcamaların bir daha yapılmayacağına işaret eden Çoban, bu yıl sadece organizasyon bedeli için 1 milyon 50 bin avro ödemenin yanında, farklı kalemlerde yaklaşık 500 bin lira harcamanın olabileceğini aktardı.

Çoban, 2019 yılında Dünya Motokros Federasyonuna ödenecek organizasyon bedelini, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının karşılayacağını ifade etti.