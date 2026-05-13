  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belçika Savunma Bakanı Francken aynen böyle dedi: Gördüklerim gerçekten etkileyiciydi, Türkiye bizden çok ileride Epstein rezaletinde kan donduran itiraf: Mağdur kadının ifadeleri dünyayı sarstı! Yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti? Son 13 ayın dibini gördü Dubai tayfasına savaş freni Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı Mavi Vatan’a çelikten zırh: Denizlerdeki haklarımız kanunla mühürleniyor! Kalibaf: "Silahlı kuvvetlerimiz ders verecek" Hazırız bekliyoruz Ek ifadesi ortaya çıktı! Fuhuşçu Özkan Yalım’dan şok itiraflar İBB’den park sistemine bir darbe daha! CHP dikili ağaçları da kurutuyor “Yüzsüz Ağbaba, Ahlaksız Ağbaba” "Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir"
Spor Dünya Kupası'na taşımıştı! Curaçao yine ona emanet
Spor

Dünya Kupası'na taşımıştı! Curaçao yine ona emanet

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Dünya Kupası'na taşımıştı! Curaçao yine ona emanet

Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da Advocaat yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Advocaat takımı Dünya Kupası’na taşıdıktan sonra kendi isteğiyle istifa etmişti.

Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da teknik direktörlük görevine tekrar Dick Advocaat getirildi.

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fred Rutten'in görevinden ayrılma kararı sonrasında yönetim kurulu, Dick Advocaat'ı Curaçao Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi." denildi.

Curaçao, Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle Curaçao Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti.

Curaçao, yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler'de bulunan küçük ada ülkesi, 2018 Dünya Kupası'ndaki İzlanda rekorunu (yaklaşık 350 bin) geride bıraktı.

Karar değiştirildi! Dünya Kupası sebebiyle okullar erken mi kapanacak?
Karar değiştirildi! Dünya Kupası sebebiyle okullar erken mi kapanacak?

Dünya

Karar değiştirildi! Dünya Kupası sebebiyle okullar erken mi kapanacak?

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Spor

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23