Dünya Kültür mirasına giren “Dede Korkut” anlatıldı

Düzce Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda “Dede Korkut Dünya Kültür Mirasında” başlıklı panel düzenledi.

Panele; Düzce Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recai Özcan, öğrtim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Oğuz Türklerine ait olan, Türk gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı Dede Korkut, destanın anlatıldığı panelde; Türk Dili Bölümü öğretim elemanları, Öğr. Gör. Aslıhan Haznedaroğlu, “Dede Korkut ve Toplumsal Cinsiyet”, Öğr. Gör. Mithat Usta “Dede Korkut’ta Kazılık Dağı” konularında sunum yaparken, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Herkmen ise, “Dede Korkut’un Dili” konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

Dede Korkut destanında anlatılan hikayelerde kullanılan kelimelerin ve deyimlerin bugünde, ülkemizin bazı yörelerinde kullanıldığını ifade eden konuşmacılar, eserde Karadeniz’den Hazar Denizi’nden ve Van Gölü’nden de bahsedildiğini, o zamanda kullanılan, buralara ait yer isimlerinin, bazılarının bugün de aynı adla kullanıldığı katılımcılarla paylaştı.

Hikayelerde eril bir yapı oluşturulmasına rağmen, eserin tamamına bakıldığında kadınlarında toplumsal yapıda söz sahibi olduğunun görüldüğünü katılımcılarla paylaşan öğretim elemanları, analık karakterinin çok önemli ve güçlü bir karakter olduğunu ifade etti.

Program, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.