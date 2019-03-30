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Dünya Komor'daki vahşete kör: Sahte seçim pusulalarını ifşa eden Müslümanlar katledildi!

27 Mart’ta seçime giden Komor Adaları’nda, Fransa’nın desteklediği kukla Azali Assoumani adına basılmış sahte oy pusulaları Müslümanlarca ele geçirildi. Şaibe karışan skandal seçimi protesto eden çok sayıda Müslümanlar katledildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 19:42
Dünya Komor'daki vahşete kör: Sahte seçim pusulalarını ifşa eden Müslümanlar katledildi!

islamianaliz.com ve haberekibi.com'un haberine göre, 27 Mart’ta seçime giden Komor Adaları’nda, Fransa’nın desteklediği kukla Azali Assoumani adına basılmış sahte oy pusulaları Müslümanlarca ele geçirilince, seçimlere şaibe düştü.

Bunun üzerine çıkan olaylarda, Fransız kuklası Azali Assoumani rejiminin askerleri çok sayıda Müslümanı katletti.

Fransız kuklası hile ile yeniden seçildi

lkenin seçim organı CENI'nin açıklamasına göre, seçimlere şaibe karıştıran Fransız kuklası darbeci Assoumani seçimde yüzde 60,77 oy aldı. 12 adaylı seçimde en yakın rakip Ahamada Mahamoudou'nun oy oranı ise yüzde 14,62. Mevcut cumhurbaşkanının oy oranı yüzde 50'yi aştığı için seçimlerde ikinci tura gidilmeyeceği belirtildi.

Muhalefet itiraz etti

Muhalefet seçimlerde usulsüzlük olduğunu belirtirken oy pusulalarında önceden işaretlemeler yapılması nedeniyle seçimlere itiraz etse de, iktidar bu iddiaları inkar ediyor.

Protestoda Müslümanlar katledilince çatışmalar başladı

 

Sonuçların açıklanmasından sonra büyük çaplı gösteriler başladı ve protestolarda Müslümanların katledilmesi yer yer çatışmalara neden oldu. Polis gösterileri sert bir şekilde bastırırken göz yaşartıcı gazların yanında plastik ve gerçek mermi de kullandı. Muhalif kaynaklar çok sayıda yaralı olduğunu belirtirken resmi makamlar bu konuda açıklama yapmadı.

Gösteriler yasaklandı

Ülkenin İçişleri Bakanlığı, başkent Moroni dahil tüm şehirlerde gösterileri yasaklamasına rağmen protestolar artarak devam ediyor. İktidar kanadından yapılan açıklamalarda protesto için uygun bir zaman olmadığı ve seçimlere şaibe karıştırılmadığı mesajları öne çıkıyor.

Assoumani 1999'da darbe ile yönetimi ele geçirdi

Hint Okyanusu'nda bulunan dört adadan oluşan Komor Adaları'nda Fransız kuklası Assoumani 1999'da darbe ile işbaşına gelmiş, sonraki dönemlerde de şaibelerin karıştığı seçimlerde sürekli olarak galip gelmişti.

Komor Adaları nerede?

-Doğu Afrika ülkelerinden olan Komor Adaları, Madakaskar'la Mozambik arasında Hint Okyanusu'nun içinde yer alan takımadalardan ibarettir.

-Komor Adaları 1.862 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahiptir. Komor Adaları başkanlık tipi cumhuriyet ile yönetilmektedir. Üç ada bölgeden oluşan Komor adalarının başkenti Moroni şehridir.

-Yaklaşık 750 bin nüfuslu Komor adaları, var olduğu 42 yılda 20'den fazla darbe veya darbe teşebbüsü geçirmesi ile tanınıyor.

-Resmi dil Komoro Arapçası ve Fransızca'dır.

-Komor Adaları'nın doğru adı Kamer Adaları'dır. Osmanlı kayıtlarında ve Arapça'da bu isimle geçer. Kamer kelimesi Arapça'da ay anlamına gelir. Ancak Fransızlar bu ismi "Komor (Comores)" olarak okumuşlar ve resmiyette de bu ad kullanılmıştır.

-Ülkenin en önemli iç meselesi siyasi istikrarsızlıktır. Bunda Fransız müdahalesinin de etkisi olmaktadır.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:42
  1. Komor Adaları
  2. Fransa
  3. Azali Assoumani

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  • CERAHCERAH1 sa önce
    KONU AMERIKA VE AVRUPA OLUNCA KIMSE KATLIYAMLARI GÖRMÜYOR FAKAT BIR MÜSLÜMAN ÜLKESI OLSAYDI BUNLAR KUDURURDU NEREDE BUNLARDAKI INSAN HAKLARI TERÖRISTLERI HEPSI SUSUSYOR ÜC MAYMUNU OYNUYORLAR DÜNYA UYAN ARTIK.

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