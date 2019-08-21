Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru - Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu



ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada Grekoromen Milli Takımı şu sporculardan oluşacak: Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).



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