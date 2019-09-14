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Dünya Güreş Şampiyonası

- Çekilen kura sonucunda milli güreşçilerin yarın karşılaşacakları rakipleri belli oldu

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
Dünya Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerin yarın karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Barys Arena'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde yarın grekoromen stil 67, 87 ve 97 kiloda milli güreşçiler mindere çıkacak.

Yapılan kura çekimi sonucunda 67 kiloda Atakan Yüksel, Estonya'dan Denis Bolunov ile karşılaşacak. 87 kiloda Metehan Başar ise Alvis Albino Almendra Jimenez (Panama)-Rustam Assakalov (Özbekistan) maçının galibiyle mücadele edecek. 97 kiloda Cenk İldem, Kırgızistan'da Uzur Dzhuzupbekov'la mindere çıkacak.

Öte yandan 63 kiloda çeyrek final maçını kaybeden Rahman Bilici, rakibinin finale çıkamamasıyla elendi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. ikinci gün
  4. Kazakistan
  5. Nur Sultan

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