Dünya gündemini sarsan iddia! Joe Biden’dan kriz çıkaracak Rusya adımı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Joe Biden’ın başkanlığı sonrası ABD’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını iddia etti.
ABD’de 2019'da sunulan tasarıyla Rusya karşıtı ek yaptırımların teklif edildiği hatırlatılan S&P raporunda, Demokrat Joe Biden’ın yönetiminde yeni yaptırımların hayata geçirilebileceği tahmini edildi.
ABD’de devlet kurumlarına yönelik siber saldırı tehditlerinin ardından Rusya karşıtı yaptırım ihtimalinin arttığı belirtilen raporda, Rusya ekonomisinin ve mali sisteminin, yaptırımların “ılımlı sertleştilmesi” sonucu oluşacak stresle baş edebileceği öngörüldü.
Rusya ekonominin krizlere karşı dayanıklığının arttığına işaret eden S&P uzmanları, “Bu, tutucu bütçe yapısının yanı sıra esnek döviz kuru rejimleri ve enflasyon hedeflemesi dahil olmak üzere makroekonomik reformlardan kaynaklanıyor” tespitine yer verdi.
ABD Kongresi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını 2019'da açıklamıştı.
“ABD’nin Kremlin’in saldırganlığına karşı güvenliğinin korunması” ismi verilen tasarıda, ruble ve yabancı para birimi cinsinden Rusya devlet tahvilleriyle işlem yapılmasının yasaklanması teklif ediliyor.