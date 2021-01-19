Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İran tankerleri durduruldu

Arnous'a göre, petrol tankerlerinin Kızıldeniz'de durdurulması, “varışlarının bir aydan fazla gecikmesine ve bunun sonucunda Banias rafinerisinin üretimi durdurmasına, petrol miktarlarında bir kıtlığa yol açmıştır’’ dedi.

Arnous, petrol tankerlerinden ikisinin gelişini geciktiren "terörist saldırılardan" kimin sorumlu olduğundan bahsetmedi.

Son aylarda beş tankerin daha durdurulduğunu ve bunun da ülkede bir yakıt sıkıntısı daha yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Reuters tarafından bildirildiği üzere Başbakan, Suriye'nin akaryakıt sıkıntısını kapatmak için daha fazla ham petrol ithal etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi ve bunu Suriye Arap Cumhuriyeti'ne yönelik ABD önderliğindeki yaptırımlardan sorumlu tuttu.

Arnous milletvekillerine Parlamento'da yaptığı konuşmada, "İthal petrole bağımlı hale geldik ve petrol ürünleri için büyük miktarlarda döviz kullandık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yönetimi, Tahran'ın denizcilik özgürlüğüne yönelik protestolarına rağmen İran'ın Suriye ve Venezuela gibi ülkelere petrol sevkiyatını engellemeye çalıştı.

2020'de ABD, Venezuela'ya varması planlanan bir İran petrol tankerine el koyduğunu duyurdu; daha sonra Teksas kıyılarındaki bir limana taşınmasına yol açtı.