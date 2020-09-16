Dünya gündemine oturan görüntüler! Gine Devlet başkanı, bakanı tekme tokat dövdü
Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ülkenin Çalışma Bakanı'nını tekme tokat dövdü.
Afrika ülkesi Gine’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, görevini tam anlamıyla yerine getirmediği gerekçesiyle ülkenin Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaşananlar kameralara anbean yanısıdı.
Başkan kovaladı, bakan kaçtı
Gine’de ülke yönetiminde yaşanan zaafiyet gerekçesiyle devlet başkanı ile bakan arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Ülkenin Devlet Başkanı Alpha Conde, bakanı dövdü. Bakanın kaçtığı anlar görüntülenirken Conde’yi kimse sakinleştitemedi.
Conde açıklama yapacak
Yaşananlar dünya basınında geniş yankı bulurken bakanın kısa bir sürede görevden alıncağı belirtilirken Alpha Conde’nin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.