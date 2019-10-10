Dünya gündemine bomba gibi düşen karikatür! Trump'ın iplerini Başkan Erdoğan'a verdiler

ABD medyası ve muhalefet de Başkan Donald Trump'un ABD askerlerini çekmesi ve harekata yeşil ışık yakmasını sert bir şekilde eleştiriyor.

ABD medyasında yayınlanan bir karikatür ise çok konuşulacak cinsten.

Söz konusu karikatürde Trump bir kukla olarak çizilirken iplerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tuttuğu görülüyor.

İşte o karikatür...