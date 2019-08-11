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Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! 'Patlayan Putin'in göz bebeği Zircon'du'

Rusya'nın kuzeybatısında meydana gelen patlama ile ilgili sır perdesi aralandı. Rus medyası, patlayan şeyin Rus lider Putin'in şubat ayında tanıtımını yaptığı yeni nesil Tsirkon (Zircon) füzesinin motoru olduğunu iddia etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:20
Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! 'Patlayan Putin'in göz bebeği Zircon'du'

usya'da son günlerde askeri tesislerde peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar sonrası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar ile Rusya Nükleer Enerji Kurumu'nun (ROSATOM) yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalara bir de Rus basının "radyasyon" iddiaları eklenince, dünya bir anda gözünü Rusya'ya çevirdi.

Patlamalardaki sır perdesi

Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yer alan askeri tesislerde arka arkaya patlamalar meydana geldi. Bunların arasında en çok konuşulan ise, ülkenin kuzeybatısında yer alan Arkhangelsk bölgesindeki Severodvinsk kentindeki patlama oldu. Rusya Savunma Bakanlığı o patlamada, "füze motorunun ünite testi" yapıldığını kaydetmişti. Bakanlık, buradaki patlamada 2 uzmanın öldüğünü, 6 görevlinin ise yaralandığını açıklamıştı. Ancak Rosatom'dan yapılan açıklamada, 5 personelin öldüğü duyuruldu. Rosatom'un açıkladığı ölü sayısına daha önce açıklanan kayıpların dahil edilip edilmediğinin ise belli olmadığı aktarıldı.

Rosatom: Patlamanın sebebi izotop güç kaynakları

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Rosatom, sıvı itici güç sistemindeki "izotop güç kaynakları"nın mühendislik ve teknik destek aşaması sırasında patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu "izotopgüçkaynakları" hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Rosatom ayrıca, patlama sonucu yayılan radyasyon seviyesi hakkında, daha önce Rusya Savunma Bakanlığı ile yerel yetkililerin açıklamalarına ekleyecek herhangi bir açıklamaları olmadığını da bildirdi.

Rus basını: Patlayan Putin'in Tsirkon (Zircon) füzesiydi

Patlamayla ilgili en çarpıcı iddia ise Rus basınında geldi. Rus Kommersant gazetesi ile Lenta.ru haber sitesi, denemesi yapılan motorun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni nesil hipersonik gemisavar Tsirkon (Zircon) füzesine ait olduğunu öne sürdü. Askeri kaynaklardan haberi aktaran Kommersant ve Lenta.ru, patlamanın, sıvı yakıtı oksitleyen katalizatör maddelerinin ani birleşmesinden kaynaklandığını yazdı.

Rus basını ayrıca, patlamadan hemen sonra radyasyonun arttığı hatırlattı.

Tanıtımını bizzat Putin yapmıştı

Putin, 20 Şubat 2019 tarihinde gemisavar "Zircon" füzesinin tanıtımını bizzat yapmış, konuşmasında füze ile ilgili, "Avlamayı denesinler de görelim" demişti.

Zircon'un özellikleri

Bu füze, sesten 9 kat hızlı uçan hipersonik bir sistem olarak tanımlanıyor. Füzenin hızı saatte 11 bin kilometre. NATO standartlarına göre "SS-N-33" olarak sınıflandırılıyor. Esas olarak 1000 kilometre menzildeki savaş gemilerini imha etmek için geliştirilen bu füze gemi, uçak ve kara üslerine konuşlandırılabiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:20
  1. Rusya Nükleer Enerji Kurumu
  2. Rusya Savunma Bakanlığı
  3. Vladimir Putin
  4. putin

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