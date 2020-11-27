Dünya genelinde terörden en fazla etkilenen ülke Afganistan

İSTANBUL (AA) - Afganistan, 2019'da da dünyada terör saldırılarından en çok etkilenen ülke oldu.

Merkezi Avustralya’da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), "2020 Küresel Terörizm Endeksi"ni yayımladı. Endekse dair raporda 163 ülkede yıl boyunca meydana gelen terör olayları incelendi.



Buna göre, Afganistan, 2018'de olduğu gibi 2019'da da terörden en fazla etkilenen ülkeler arasında en üst sırada yer aldı.

Geçen yıl dünya genelindeki terör saldırılarında toplam 13 bin 826 kişi hayatını kaybederken, bunun yüzde 41'inin yani 5 bin 725 kişinin Afganistan'daki terör saldırılarında can verdiği belirtildi. Afganistan'daki saldırılarda 6 bin 221 kişi de yaralandı.



Rapora göre 2019'da en ölümcül 20 terör olayından 7'si Afganistan'da meydana geldi. Toplam 493 kişinin yaşamını yitirdiği bu saldırıların 5'ini Taliban, 2'sini ise terör örgütü DEAŞ gerçekleştirdi.



- Taliban'dan Afgan güvenlik güçlerine 508 saldırı

Raporda Taliban örgütü, "dünyanın en ölümcül terörist organizasyonu" olarak tanımlandı.



İstatistiklere göre, geçen yıl Afganistan'daki terör saldırılarının kurbanlarının yüzde 87'si (4 bin 990 kişi) Taliban saldırılarında yaşamını yitirdi.



Taliban, 2019'da Afgan güvenlik güçlerine 508 kez saldırdı ve bu saldırılarda 2 bin 900'den fazla insan hayatını kaybetti.

Taliban'dan sonra ülkede en etkili terör örgütü olan DEAŞ ise geçen yıl 55 saldırı girişiminde bulunarak 320 kişinin ölümüne sebep oldu.

Raporda, Afganistan barış görüşmelerinin terörist faaliyetler üzerinde önemli bir etkisinin olup olmayacağının henüz belli olmadığı belirtilirken, terör saldırıları nedeniyle ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 16,7 kayba uğradığı kaydedildi.

Endekse göre dünya genelinde terörden en fazla etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Somali, Yemen, Pakistan, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Filipinler oldu.



Türkiye dünya genelinde 18'inci, ABD 29'uncu, İngiltere ise 30'uncu sırada yer aldı.

Türkiye Avrupa kıtasında ise terör saldırılarından en çok etkilenen ülke oldu.

















