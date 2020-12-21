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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti.
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:06:42 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti.
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