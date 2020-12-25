  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:18:53 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyon 2 bin 897'ye yükseldi.

ABD, 19 milyon 135 bin 910 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 165 bin 194 ile Hindistan, 7 milyon 430 bin 980 ile Brezilya, 2 milyon 992 bin 706 ile Rusya, 2 milyon 527 bin 509 ile Fransa, 2 milyon 221 bin 312 ile İngiltere, 2 milyon 118 bin 255 ile Türkiye, 2 milyon 9 bin 317 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 624 bin 998 ile Almanya, 1 milyon 571 bin 680 ile Arjantin, 1 milyon 559 bin 766 ile Kolombiya, 1 milyon 362 bin 564 ile Meksika, 1 milyon 249 bin 79 ile Polonya, 1 milyon 189 bin 203 ile İran ve 1 milyon 12 bin 167 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 753 bin 799 kişi yaşamını yitirdi, 56 milyon 341 bin 152 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!
Siyaset

Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa Lityum üretimine başlandığını duyurdu.

Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi
Dünya

Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor. Dün bölgede bulunan bazı adalara ziyaret düzenleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kons..
Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor
Siyaset

Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor

Bu yıl kar yağışı sırasında hiçbir çalışma yapmayarak şehrin birçok noktasında trafik kazalarının yaşanmasına neden olan ardından özür mesaj..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay