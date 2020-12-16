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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:29:50 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 74 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 5 bin 172'ye yükseldi.

ABD, 17 milyon 158 bin 653 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 933 bin 997 ile Hindistan, 6 milyon 974 bin 258 ile Brezilya, 2 milyon 734 bin 454 ile Rusya, 2 milyon 391 bin 447 ile Fransa, 1 milyon 898 bin 447 ile Türkiye, 1 milyon 888 bin 116 ile İngiltere, 1 milyon 870 bin 576 ile İtalya, 1 milyon 771 bin 488 ile İspanya, 1 milyon 510 bin 203 ile Arjantin, 1 milyon 444 bin 646 ile Kolombiya, 1 milyon 386 bin 243 ile Almanya, 1 milyon 267 bin 202 ile Meksika, 1 milyon 159 bin 901 ile Polonya ve 1 milyon 131 bin 77 ile İran izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 655 bin 741 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 979 bin 581 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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