Dünya genelinde koronavirüste vaka sayıları alarm veriyor

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 199 milyon 313 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 245 bine, iyileşenlerin sayısı 179 milyon 862 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 771 bini, Hindistan'da 31 milyon 723 bini, Brezilya'da 19 milyon 938 bini ve Rusya'da 6 milyon 312 bini geçti.

ABD'de salgın nedeniyle kiracıların evlerinden çıkarılmasını geçici olarak durduran düzenlemenin süresi bugün itibarıyla bitecek.

ABD'de yapılan bir araştırma da Kovid-19'a karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azının virüs kaptığını ortaya koydu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman mülteciler, ülke genelinde yaşanan aşı kıtlığı nedeniyle salgına karşı savunmasız kaldı.

İngiltere'de, 2 doz aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde hafta sonu ikincisi düzenlenen aşı kampanyasında, 571 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Slovakya Maliye Bakanlığı, Kovid-19 aşılarına ilgiyi artırmak amacıyla en düşük 1000, en fazla 100 bin avroya kadar nakit ödüllerin dağıtılacağı "aşıya teşvik piyangosu" düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2015'ten bu yana istikrarlı bir düşüş gösteren küresel cari işlemler dengesizliklerinin Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de arttığını ve bu yıl daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 276'ya yükseldi.

Japonya, salgınla mücadeleye katkı için Moğolistan'a 8 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

Nijerya, ABD'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Moderna aşısından 4 milyon doz teslim aldı.

Malezya'da muhalefet partilerinin milletvekilleri, geçen hafta parlamentoda Kovid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından bu hafta düzenlenecek olağanüstü oturumların ertelenmesine tepki gösterdi.

Çin'in başkenti Pekin'e ulaşım, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlandı. Delta varyantının Pekin'de yayılımını önlemek amacıyla şehre yapılan bazı uçuşlar ile tren ve otobüs seferleri durduruldu.

Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından Libya'ya şimdiye kadarki en büyük sevkiyat teslim edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nce onaylanan Sinopharm aşısından 1 milyon 260 bin doz teslim alındığı belirtildi.

İran'daki salgında günlük vaka sayısında 37 bin 189 ile yeni bir rekor kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 7,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, kısa süre önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastaneden taburcu edilerek evine geçti.

Zambiya'da hükümet, Kovid-19 kısıtlamalarının azaltılmasıyla okullarda eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, Kanada'nın daha bulaşıcı Delta varyantının belirleyici olduğu dördüncü Kovid-19 dalgasını görebileceği konusunda halkı uyardı.