Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı belli oldu

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Dünyadaki tüm ülkelere yayılan virüs birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ne var ki koronavirüsü alt eden kişi sayısı da, hayatını kaybedenlerden kat kat fazla olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye dek koronavirüs 2.250.689 kişiyi enfekte ederken 154.256 kişi yaşamını yitirdi.

Hastalığı yenen kişi sayısı ise 572.103 olarak kaydedildi.

Türkiye’de ise 78.546 kişi koronavirüse yakalandı. 1.769 kişi hayatını kaybederken 8.631 vatandaşımız hastalığı yendi.