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Aktüel Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Salgın nedeniyle Türkiye'de ise 17 gazeteci yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:50:36 -
Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 59 ülkeden 600'den fazla gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

PEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın başından bu yana geçen 10 aylık sürede günde ortalama 2 gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar 602 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 303 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 145, Avrupa'da 94, Kuzey Amerika'da 32 ve Afrika'da 28 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 93, Brezilya'da 55, Hindistan'da 53, Meksika'da 45, Ekvador'da 42 ve Bangladeş'te 41 gazeteci yaşamını yitirdi.

- Türkiye'de 17 gazeteci Kovid-19'a yenik düştü

Salgını en ağır geçiren ülkelerden İtalya'da ise 37 gazeteci yaşamını yitirdi. ABD'de 31, Pakistan'da 22, Türkiye'de 17 gazeteci Kovid-19 nedeniyle öldü.

Virüs, İngiltere'de 13, Panama'da 11, Bolivya'da 9, Afganistan, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya ve Rusya'da 8'er gazeteciyi yaşamından etti.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunuyor.


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