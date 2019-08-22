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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

- Organizasyonun ikinci gününde milli sporcular 3 branşta final hakkı elde etti ve 3 Türkiye rekoru kırdı

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:10
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 3 farklı branşta final hakkı elde edip, 3 de Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımının yanı sıra, 17-18 yaş 200 metre kelebekte Zehra Duru Bilgin, 15-16 yaş 200 metre kelebek de Defne Taçyıldız final yüzme hakkı kazandı.

Ayrıca, Zehra Duru Bilgin 17-18 yaş 200 metre kelebekte 2.11.70'lik zamanıyla, Defne Taçyıldız 15-16 yaş 200 metre kelebekte 2.11.77'lik zamanıyla, Baturalp Ünlü de 17-18 yaş 200 metre serbestte 1.49.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırmayı başardı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:10
  1. Dünya Gençler Yüzme Şapiyonası
  2. Macaristan
  3. yüzme

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