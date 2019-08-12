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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası

- Milli sporculardan 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Feyzullah Aktürk, bronz madalya mücadelesi verecek

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:52
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Feyzullah Aktürk, bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de bugün başlayan şampiyonada serbest stilde mücadele eden milli güreşçilerden 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, yarı finalde İranlı Amirhoseyin Azim Maghsoudi'ye yenildi. Ahmet, bronz madalya için repesajdan gelecek güreşçiyle karşılaşacak.

70 kilo yarı final mücadelesinde Ukraynalı Eric Arushanian'a 2-1 mağlup olan Ömer Faruk Çayır da bronz madalya için repesajdan gelecek güreşçiyi mağlup etmeye çalışacak.

Bir diğer milli sporcu Feyzullah Aktürk, 97 kilo yarı finalinde dünya şampiyonu rakibi İranlı Abbas Ali Foroutanrami'ye 4-2 yenildi. Feyzullah, bronz madalya için repesajdan gelecek güreşçiyle mücadele verecek.

Şampiyonada ilk gün mindere çıkan milli sporculardan 57 kiloda Ahmet Duman ve 79 kiloda Ömer Faruk Karadeniz ise rakiplerine yenilerek elendi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:52
  1. Ahmet Salim Yiğit
  2. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
  3. Feyzullah Aktürk
  4. Güreş
  5. Ömer Faruk Çayır

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