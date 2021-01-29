  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Spor

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Dünya basını, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil’i manşetlerine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 08:51:00 -
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Dünya basını, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil’i manşetlerine taşıdı.

Alman Bild gazetesi, “Özil’in Birinci Şovu” başlığını atarken, Sky Sport ise, “Türkiye’de süperstar heyecanı çok büyük” yorumunu yaptı ve “Mesut, bir daha asla Almanya Milli Takımı’nda ve Bundesliga’da oynamayacağını açıkladı. Özil’in imza töreninde salon tıklım tıklımdı. Fenerbahçe’nin YouTube kanalından yaptığı yayında coşkulu taraftarların yorumları hızla arttı. Etkinliği yaklaşık 200 bin seyirci sosyal medyadan takip etti” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın en etkili gazetelerinden Frankfurter Algemeine ise, Mesut Özil’in, Almanya Milli Takımı ve Bundesliga’ya tekrar dönmeyeceği açıklamasının alkışlarla karşılandığının altını çizdi.

İngiliz The Sun ve Daily Mail de Mesut Özil’in görkemli bir törenle Fenerbahçe’ye imza attığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam
Gündem

'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yediemi..
MEB'in tarihi erken bulundu! Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi
Gündem

MEB'in tarihi erken bulundu! Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce yüz yüze eğitim söylediği 15 Şubat tarihi erken bulu..
15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi
Korona Virüs

15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi

Önemli bir toplantı daha gerçekleştiren Bilim Kurulu, okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok konuyu ele aldı. Edinilen ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay