Dünya Fair Play Konseyi'nden Türkiye'ye 3 ödül Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Türkiye'ye 3 ödül verdi.

Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Türkiye'ye 3 ödül verdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2019'un ilk toplantısını Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştiren konsey, fair play ödüllerine aday gösterilen, sporcu, yönetici ve kurumları değerlendirdi. Türkiye'den aday gösterilen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, fair play hizmet ve tanıtım dalında Willi Daume Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ödülün verilmesinde Altınordu'nun "İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu" sloganı etkili oldu. UPS Spor ve Kültür Kulübü Koordinatörü ve TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Semra Demirer'e kariyer dalında, UNSPED şirketine de tanıtım dalında Dünya Fair Play Şeref Diploması Ödülü verildi. Konsey, ayrıca Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'u da kariyer dalında büyük ödüle değer buldu. Ödüller, eylül ayında Budapeşte'nin 2019 Avrupa Spor Başkenti seçilmesi onuruna şehir sporlarını teşvik eden "URBAN GAMES" programı içinde düzenlenecek törende verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.