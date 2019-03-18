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Dünya Fair Play Konseyi’nden Türkiye’ye 3 büyük ödül

Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) 2019’un ilk toplantısını yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:16
Dünya Fair Play Konseyi’nden Türkiye’ye 3 büyük ödül

Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) 2019’un ilk toplantısını yaptı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan toplantı sonrası Türkiye’ye 3 ödül geldi.


Konsey ilk gün gündemindeki maddeleri görüştü. İkinci gün ise Dünya Fair Play Ödülü’nün jürisi olarak aday gösterilen, sporcu, yönetici ve kurumları değerlendirdi. Değerlendirme grupları Davranış dalı-Pierre Coubertin Ödülü, Kariyer dalı Jean Borotra Ödülü, Fair Play Tanıtım Dalı Willi Daume Ödülü olarak sınıflandırılmıştı. 4 saat süren toplantıda açık oylama sonunda ödüller belli oldu. Türkiye’den aday gösterilen örnek kulüp Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan Fair Play hizmet ve Tanıtım dalında Willi Daume büyük Ödülü’ne (Trophy) layık bulundu. Oylamada Altınordu’nun ’İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Sporcu’ sloganı çok etkili oldu. Kariyer dalında ise Türkiye’ye 2 büyük ödül verildi. UPS Spor ve Kültür Kulübü’nün Koordinatörü,TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Semra Demirer Kariyer dalında, Dünya Fair Play Şeref Diploması yine Türkiye’den okullar ve spor tesisleri yaptıran, toplumsal hizmetler veren UNSPED şirketi tanıtım dalında Dünya Fair Play Şeref Diploması ödülüne layık bulundu. Başta 1. Avrupa Oyunları olmak üzere pek çok büyük organizasyona damgasını vuran Azerbeycan’ın Spor Bakanı Azad Rahimov’a da Kariyer dalında büyük ödül verildi.



Tören eylülde


CIFP’in Türk Üyesi TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödüllerin eylül ayında Budapeşte’nin 2019 Avrupa Spor Başkenti seçilmesi onuruna şehir sporlarını teşvik eden (URBAN GAMES) programı içinde törenle verileceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:16
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