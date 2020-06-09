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Aktüel

Dünya evine maskeleri ile girdiler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Şevval Güllük ve Deniz Yukarıçukur çifti nikah törenlerinde maskelerini çıkarmadan, “Evet” diyerek dünya evine girdiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:59:42 -
Dünya evine maskeleri ile girdiler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Şevval Güllük ve Deniz Yukarıçukur çifti nikah törenlerinde maskelerini çıkarmadan, “Evet” diyerek dünya evine girdiler.


Korona virüs önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarının hayata geçirilmesi ile evlenecek olan çiftlerin düğün hazırlıkları da başladı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de çiftler, alınan sosyal mesafe önlemleri ile dünya evine giriyor. Körfez Belediyesi, yeni normal hayata geçilmesinin ardından Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Binlerce çiftin hayali olan evlilik, kır düğünü konseptiyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise mutlu günlerinde çiftleri yalnız bırakmadı.


Körfez’de ilk nikah, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin bahçesinde organize edilen alanda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli olarak gerçekleştirilen törene katılan Başkan Şener Söğüt, Şevval Güllük ve Deniz Yukarıçukur çiftinin mutluluklarına şahitlik ederek nikah akitlerini gerçekleştirdi. Evlilik için “Evet” diyen çift maskelerini çıkarmadı.


Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Evin reisi kadınlardır. diyerek, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

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