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Otomotiv Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı
Otomotiv

Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı

Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre rekor artışla 3,2 milyona ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:49:00 -
Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı

Söz konusu satışların yüzde 84,4’ü Avrupa ve Çin’de gerçekleşti. EV-volumes.com ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, geçen yıl dünyada otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 14 geriledi. Küresel elektrikli araç satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla elektrikli araç satışlarında patlama yaşandı. Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019’un aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Böylece, geçen yıl elektrikli araç satışları 2019’da satılan 2,1 milyona araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 3,2 milyon adet oldu.

Bu yıl 4.6 milyon elektrikli araç satışı bekleniyor

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4,6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yılki büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin’in öncü olması bekleniyor. IEA’ya göre, 2050’de sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçların küresel araç pazarındaki payının 2030’da yüzde 50 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

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