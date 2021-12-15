Dünya devinin yeni teknolojisi! Tek tuşla otomobilin rengi değişiyor

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı, 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katılacağı fuarda BMW, Daimler (Mercedes-Benz) Hyundai, GM ve Stellantis gibi markaların yanı sıra; Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da yer alacak.

BMW, araç rengi değiştirme teknolojisini tanıtacak

BMW, aracın gövde renginin tek bir tuşa basarak değişmesine imkan veren bir teknolojiyi CES 2022'de görücüye çıkaracak.

Sistemin nasıl çalıştığı henüz belli olmasa da bu teknolojinin kulağa oldukça heyecan verici geldiğini söyleyebiliriz.

Fuarda görücüye çıkacak BMW iX M60 ise iX xDrive50'yi temel alacak. Aynı batarya paketi (111.5 kWsa) ve çift motor konfigürasyonuna sahip olması beklenen araç, güç tarafında daha fazlasını sunacak.

Öte yandan iX M60'ın ise 600 beygirin üzerine çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca aracın daha agresif bir tasarım, yeni jant seçenekleri ve kabinde ufak güncellemelerle geleceğini söyleyebiliriz.

BMW'nin yeni araçlarına ve renk değiştirme teknolojisine ait tüm detaylar, 5 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) gün yüzüne çıkacak.