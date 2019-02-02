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Dünya devinden Türkiye'de 15 şehre büyük yatırım!

Dünyanın en büyük spor kulüplerinden olan Paris Saint Germain, Türkiye'de dev bir altyapı projesini uygulamaya sokacağını açıkladı. Fransız devi, Türkiye'de 15 farklı ilde futbol akademisi açacaklarını duyurdu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
Dünya devinden Türkiye'de 15 şehre büyük yatırım!

Dünya devi Paris Saint Germain, Türkiye'de dev altyapı hamlesi başlattı. Paris Saint Germain, Türkiye'de 15 farklı ilde futbol akademisi açmayı planlıyor.

Açılış lansmanı İstanbul'da yapıldı

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in Türkiye'de kurduğu futbol akademisinin açılış lansmanı İstanbul'da yapıldı. Organizasyona PSG Akademi Türkiye Sorumlusu Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Ortadoğu ve Katar Sorumlusu Fabian Dilem, PSG Kulübünü Dünya Temsilcisi Miguel Pauleta ve PSG Akademi Direktörü Nadia Benmokhtar katıldı.

15 şehirde akademi açılacak

Birçok futbol yıldızını kadrosunda barındıran Fransız takımı Paris Saint-Germain, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da açtığı futbol akademisi ile 4-18 yaş arasındaki çocukların gelişimine katkı sağlıyor.Marka değerini ve örnek eğitim metodolojisini tüm Türkiye'ye yaymak isteyen Paris Saint Germain Türkiye ekibi, 15 farklı ilde futbol akademisi açmak için hazırlanıyor. Türkiye üzerinde 15 ilde açılacak olan futbol akademileri ile toplam 250 teknik direktör 200 teknik ekip çalışacak.

"Türk futboluna hizmet etmiş olacağız"

PSG Akademi Türkiye Sorumlusu Nihat Uğurlu, akademinin diğer kulüplere de örnek olacağına değinerek, "Türk futbol dünyasının öz kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Futbolcu yetiştirmek, geliştirmek ve Türk futbolunun kalitesini artırmak amacıyla dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain ile işbirliğine girdik. Türkiye, Paris Saint-Germain futbol akademisi Dünya'daki diğer 15 akademiler arasında en dikkat çeken akademi olarak kendini gösterecek. Hedefimiz 15 şehirde toplam 3.500 öğrenciye ulaşmak. Bunun içinde 250 antrenör ile çalışacağız. 4-16 yaş gruplarını iyi tanıyan kişisel gelişim uzmanları, beslenme uzmanları ile birlikte yol alacağız. Kuracağımız ekosistem ile Türk futbol dünyasına hizmet etmiş olacağız." diye konuştu.

"Bizim birinci ortak yönümüz..."

PSG Akademi Türkiye Direktörü Nadia Benmokhtar, Türkiye'de yapılan bu iş birliğinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. Burası, tarihi ve kültür açısından çok zengin bir şehir tıpkı Paris gibi. Bu, bizim birinci ortak yönümüz. Paris Saint-Germain' in Dünya'da 80 akademisi var ve birkaç aydır bu akademiler arasına Türkiye'de eklendi" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
  1. Paris Saint Germain
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Orta Doğu
  4. Istanbul
  5. İstanbul
  6. Türkiye
  7. Futbol
  8. Miguel
  9. Uğurlu
  10. Katar
  11. Paris

YORUM YAZ

  • SinanSinan44 dk önce
    Yeni nesil ajan yetiştirme ve sömürü şeklimi acaba. gavurun her işi terör, sömürü ve kaos.

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