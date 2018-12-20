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Dünya devinden Pepe sürprizi!

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Fransız devi Monaco, Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız Pepe ile görüşme kararı aldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Dünya devinden Pepe sürprizi!

Geçtiğimiz gün Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız oyuncu Pepe için sürpriz bir talip daha çıktı.

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe ile ilgileniyor. Bu sezon Ligue 1'de çok kötü günler geçiren Monaco'da teknik direktör Henry devre arası transfer döneminde savunmayı güçlendirmek istiyor. Fransız basınına yansıyan haberde Monaco'nun savunma adayları arasında 35 yaşındaki Pepe'nin de yer aldığı belirtildi.

3 takım peşinde!

Geçtiğimiz günlerde Pepe'nin Flamengo, Wolverhampton ve eski takımı Porto'nun da gündeminde olduğu iddia edilmişti.

35 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 resmi maçta görev yapmıştı.

(Açık Mert Korkusuz Spor)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:24
  1. Beşiktaş
  2. Fransa
  3. Portekiz
  4. Henry

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