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Dünya devinden kullanıcılarına yeni ayrıcalık

1913 yılında Londra’da kurulan İngiliz otomobil üreticisiAston Martin, DB11 modelinde garanti süresi 5 yıl/80 bin kilometreye yükseltti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:25
Dünya devinden kullanıcılarına yeni ayrıcalık

Efsane otomobilİn Türkiye'deki satış ve satış sonrası hizmetini D&D Motorlu Araçlar sunuyor.

Aston Martin'in 21. yüzyıl tasarımı olarak gösterilen ve geçtiğimiz aralık ayında Türkiye'de satışa sunulan DB11 modelinde garanti süresi kapsamında 5 yıl/80 bin kilometre olarak yeniden yükseltildi. D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle Türkiye'ye getirilen efsane otomobil, Türkiye'de rekor satış rakamlarına ulaştı. DB11'in bu denli ilgi toplaması ile birlikte, kullanıcılarına garanti süresinde de yeni bir ayrıcalık tanınması kararı alındı.

0-100 3.9 SANİYE

Aston Martin DB11 öncü aerodinamiğiyle, canlı ve ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne sererken yeniden tasarlanan 5.2 litrelik çift turbolu V12 motoruyla Aston Martin tarihindeki en güçlü, en verimli ve en dinamik DB modeli oluyor. 600 BHP ve 700 Nm'lik torku, DB11'i bugüne kadar üretilen en güçlü DB modeli olurken, 320 km'lik maksimum hız ve 0-100 hızlanmasını ise 3.9 saniyede tamamlıyor. Akıllı tümsek aktivasyonu ve Start-Stop teknolojisi sayesinde bu güç, büyük ölçüde geliştirilen verimlilikle destekleniyor. DB11, kendine has zarif tasarımı ve yeni çift turbolu V12 motorunun muazzam performansından yararlanmak için, DB11'in şasisi, süspansiyonu, direksiyon sistemi ve elektroniği yeniden ele alındı ve yeni temel teknolojiler kullanıldı. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları, motor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor.

AERODİNAMİK TASARIM

Ön kısımda yer alan çift çeneli döner kaporta, karakteristik LED ön farlar ve ünlü Aston Martin ızgarasının vurgulu hatları bunların en önemlileri arasında yer alıyor. A sütunundan C sütununa kesintisiz ilerleyen tavan kaplamaları sayesinde profili de aynı şekilde göz alıyor. Sade hatları arkaya doğru devam ediyor ve cesurca tasarlanmış arka farlarla yumuşak bir biçimde biraraya gelen eğimli bagaj kapağı yeni ve belirgin bir grafik oluşturuyor. Yenilikçi aerodinamik yapısı, kasa üzerinde hava akışını zekice ileterek estetik devrimde üzerine düşeni yaparak, DB11'in düzenli yüzeylerini korurken aracın sarsılmazlığına katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİK DONANIM

Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli olan DB11, teknik ortak Daimler AG ile birlikte geliştirilen en son teknolojiyi en yüksek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12" TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya konumlandırılmış 8" TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hizmet ediyor. Karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi her zamankinden daha etkili.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:25
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