  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç mesajı: Birlikte mücadele edelim

Bakan Çavuşoğlu resti çekti: Tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun

22 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı

Sadece adı Türk! Operasyonel yayın organına Fahrettin Altun'dan sert tepki: Habertürk'ü kınıyoruz!

Mahir Ünal'dan sert tepki: Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar

Ruşen Çakır'ın ABD'den fonlandığı ortaya çıktı! Ahmet Kekeç'in 2017'de ortaya koyduğu gerçeklerden utanacaklar mı?

Rusya'dan haddini aşan 'Kıbrıs' açıklaması!

Mehmet Özhaseki: Bunlar evlatlarımızın katillerine bakanlık vermek için pazarlıklar yapıyorlar

Koronavirüste kritik soru: Ülkemizde neden Çin'deki gibi sokaklarda ölen insanlar olmadı?

Bölgede kriz bitmiyor! Ekmek üretemeyecekler
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
İBB'den toplu taşıma rezaleti! Vatandaş isyan etti
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede sağanak, 5 ilde sel bekleniyor
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu!
Ekonomi Dünya devinde kriz patlak verdi: Üretimi durdurdu
Ekonomi

Dünya devinde kriz patlak verdi: Üretimi durdurdu

Toyota parça tedarik sorunları nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:03:00 -
Dünya devinde kriz patlak verdi: Üretimi durdurdu

Toyota Motor, parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi askıya aldığını açıkladı. Kyodo ajansının haberine göre Japon üretici, Tayland'ın başkenti Bangkok banliyölerinde bulunan üç fabrikasında imalatı durdurdu.

Yıllık üretim kapasitesi 760 bini bulan tesislerde parça tedarik probleminden kaynaklanan durdurma 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Öte yandan Toyota, Japonya'nın Aiçi eyaletinde bulunan Toyota Auto Body tesislerinde de üretimi ağustos başında 5 gün süreyle durduracak.

Aiçi tesislerindeki durdurmanın Alphard ve Vellfire modellerini etkileyeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay