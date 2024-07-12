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Ekonomi Dünya devi Türkiye ile anlaşmaya geliyor! Çuvallar dolusu dolar ile geliyorlar
Ekonomi

Dünya devi Türkiye ile anlaşmaya geliyor! Çuvallar dolusu dolar ile geliyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-12 15:40:00 -
Dünya devi Türkiye ile anlaşmaya geliyor! Çuvallar dolusu dolar ile geliyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dünya devinin daha Türkiye’ye gelme hazırlığında olduğunu söyledi.

Bir dünya devi ile daha Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanacağı açıklandı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması sonrasında bir dünya devi ile daha Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanacağı açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı.

Cnbc-e yayınına katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kaçır, Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. Kaçır, bu yatırımın Türkiye için yeni bir umut kaynağı olduğunu ve ülkenin elektrikli araç üretiminde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Kaçır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hafta başında imzaladığımız anlaşma hepimiz için yeni bir umut kaynağı oldu. Türkiye olarak çok güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisiyiz. Türkiye'de toplam 13 marka üretim faaliyetini sürdürüyor. Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de."
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Pazartesi imzaladık

Bakan Kaçır, BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapmasının önemli nedenlerini de sıralarken, "Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk” dedi.

Bir imza daha atacağız

Kaçır, BYD yatırımının Türkiye'ye yeni yatırımlar çekeceğini de umduğunu söyledi. Yeni yatırım haberi gelir mi?" sorusuna Bakan Kaçır, "Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz." İfadelerini kullandı.

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