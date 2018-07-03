Dünya devi Real Madrid'den Neymar açıklaması

İspanyol devi Real Madrid, Neymar'ı transfer edeceği iddialarını resmi sitesinden yalanladı. İspanyol kanalı TVE'nin haberine göre Real Madrid'in PSG'ye 310 milyon euro bonservis bedeli, Neymar'a ise yıllığı 45 milyon euro'dan 7 senelik sözleşme önerdiğini iddia etmişti.

Real Madrid, konuyu, şu ifadelerle yalanladı:

"TVE'nin Neymar iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Real Madrid'in PSG'ye ya da Neymar'a bir teklifi bulunmamaktardır. Böyle bir teklif yapılmadı. Kamu yayıncılığı sorumluluğu gereği doğrulanmadan bu haberin yayınlanmasını şaşkınlıkla karşıladık."