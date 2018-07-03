Dünya devi Real Madrid'den Neymar açıklaması
İspanyolların dünya devi Real Madrid, yıldız futbolcu Neymar'la ilgili medyada çıkan haberleri yalanladı.03 Temmuz 2018 Salı 14:21
İspanyol devi Real Madrid, Neymar'ı transfer edeceği iddialarını resmi sitesinden yalanladı. İspanyol kanalı TVE'nin haberine göre Real Madrid'in PSG'ye 310 milyon euro bonservis bedeli, Neymar'a ise yıllığı 45 milyon euro'dan 7 senelik sözleşme önerdiğini iddia etmişti.
Real Madrid, konuyu, şu ifadelerle yalanladı:
"TVE'nin Neymar iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Real Madrid'in PSG'ye ya da Neymar'a bir teklifi bulunmamaktardır. Böyle bir teklif yapılmadı. Kamu yayıncılığı sorumluluğu gereği doğrulanmadan bu haberin yayınlanmasını şaşkınlıkla karşıladık."
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