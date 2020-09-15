Dünya devi JP Morgan'dan telaşlandıran altın tahmini

Dünya devi yatırım bankası JP Morgan, altın yatırımcılarını ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Banka bin 900 dolar/ons olması iddia edilen altın fiyatlarının bin 779 dolar/ons olarak beklendiğini öne sürdü.

2020’nin ikinci yarısında en çok kazandıran menkul kıymetler olarak tarihe geçen altın, gümüş ve platin için açıklamalarda bulunan JP Morgan, kıymetli madenlerin yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladı.

JP Morgan, gümüş fiyatlarının 19,54 dolar/ons, paladyum fiyatlarının 2 bin 227 dolar/ons ve platin fiyatlarının ise 897 dolar/ons olacağının beklendiğini söyledi.

2. çeyrekte rekor üstüne rekor kıran altının eylül ayında taleplerinin azalmaya başlaması bu iddiaların doğruluğunu kanıtlar şekilde duyuruldu.

JP Morgan’ın açıklaması ise şu şekilde;

2020 yılında altın fiyatlarının 1.779 dolar/ons, gümüş fiyatlarının 19.54 dolar/ons, paladyum fiyatlarının 2,227 dolar/ons ve platin fiyatlarının 897 dolar/ons olması bekleniyor.