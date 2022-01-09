Dünya devi Hyundai Türkiye’de satışa çıkarıyor! Bundan daha ucuza otomobil yok

Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Bu konuda ilk hamle Türkiye'de en çok satan markalardan olan Hyundai'den geldi. Hyundai Türkiye pazarı amacıyla olabildiğince ucuz fiyatlı bir otomobili satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Hyundai Santro'nun ülkemize geleceği tarih ve fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

Otomobil sektöründeki dev isimlerden biri olan Hyundai, Hindisan'a özel olarak ürettiği makul fiyatlı Santro modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor.

Geçtiğimiz seneye kadar 200 bin TL altına satılan 2. el vasıtalar şimdilerde 350 bin TL'nin üstüne satılmaya başlamış durumda.

Sıfır otomobillere baktığımızda ise en ucuz katagorilerin dahi 260 bin TL ve seviyesinde fiyatlardan başladığını görüyoruz. Keza kurlarda yaşanan düşüşlere karşın otomobil fiyatları hala beklenilen civarlara düşmüş değil.

Keza bu anlamda otomobil fiyatlarının düşmesi amacıyla tek bir alternatif kalıyor.

Hyundai bağlamında alım gücü düşük ülkelerde satılan Hyundai Santro Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Hyundai Santro dünya çapında bir üne sahip değil ama Asya piyasasın ve bilhassa de Hindistan'da makul fiyatından ötürü çok yüksek satış rakamlarına ulaşan bir otomobil modeli bulunduğu biliniyor.

Özellikleri

Hyundai Santro teknik özellikleri 1.1 MPI motora sahip olan Hyundai Santro 5 ileri manuel vitesle Türkiye pazarına giriyor.

Hyundai Santro'nun gereksinim amacıyla ucuz otomobil arayanlarca çokça tercih edilmesi bekleniyor.

Türkiye satış fiyatı kaç para olacak?

Hyundai Santro şu anda yoğun şekilde satıldığı Hindistan'da Türk lirası olarak 87 Bin TL'ye satılıyor. Bu otomobilin Türkiye'ye girmesiyle ÖTV ve KDV maliyetleri meydana çıkacak.

Dolayısıyla Hyundai Santro'nun aşağı yukarı 150 - 160 bin TL'Lik satış fiyatı ile pazara girmesi ve büyük ses getirmesi bekleniyor.

Ne zaman gelecek?

Konuya dair şu ana kadar Hyundai doğrultusundan resmi bir açıklama yapılmış değil ancak bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.