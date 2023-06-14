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Ekonomi Dünya devi firmadan flaş "Türkiye" kararı! Bunu yapmak için harekete geçtiler
Ekonomi

Dünya devi firmadan flaş "Türkiye" kararı! Bunu yapmak için harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-06-14 15:00:00 -
Dünya devi firmadan flaş "Türkiye" kararı! Bunu yapmak için harekete geçtiler

En önemli pazarlarından Türkiye’de yatırımlarına devam eden Lipton, Sakarya Arifiye’deki yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 500 milyon TL olan projenin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

En önemli pazarlarından Türkiye’de yatırımlarına devam eden Lipton, Sakarya Arifiye’deki yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 500 milyon TL olan projenin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’nin en çok tüketilen çay markalarından Lipton, yereli kalkındırma amacıyla Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımlarına Pazar ve Fındıklı fabrikalarının ardından bir yenisini daha ekledi. Sakarya Arifiye’de 24 dönümlük arazi üzerinde 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan çay paketleme fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Lipton Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay ve Lipton Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Alptuğ Yıldırım’ın katıldığı törende, küresel çay pazarındaki yeri ve çay kültürünün gücü ile Türkiye’nin marka için önemli bir pazar olduğu vurgulandı.

Yıllık üretim kapasitesinin 25 bin tonu bulacağı öngörülen markanın Sakarya’daki yeni fabrikasının, 2024 yılı Haziran ayında üretime başlaması planlanıyor. Toplam yatırım bedeli 500 milyon lirayı bulan ve iki fazda gerçekleşecek projenin ilk fazında Sakarya ili ve çevresinde 130 kişi, ikinci fazında ise 180 kişi istihdam edilecek.

 
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