Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın toplantısı Sakarya’da gerçekleşti

Dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve 2020 yılının Eylül ayı’nda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde şehrimizde yapılacak Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın koordinasyon toplantısı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun katılımı ile yapıldı.

Dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve 2020 yılının Eylül ayı’nda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya’dayapılacak Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın koordinasyon toplantısı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında yapıldı. UCI Dünya Bisiklet Birliği faaliyet programında bulunan şampiyonanın toplantısına tanıtım organizasyonlarında aktif rol alacak Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Bedrulah Erçin ve Ziya Cevherli, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Davut Cengiz katıldı. Başkan Yüce Şampiyonaya Sakarya’nın en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını söylerken Milletvekili Sofuoğlu ise Dünya Şampiyonasının en iyi şekilde sonuçlanması için organizasyonun her aşamasında desteklerini esirgemeyeceğini bildirdi.

2020 yılında yapılacak Bisiklet Şampiyonası için değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “UCI Dünya Bisiklet Federasyonu faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda Dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının koordinasyon toplantısını hamdolsun gerçekleştirdik. 2020 yılının Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde şehrimizde yapılacak olan organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu Uluslararası şampiyona ile Sakarya’mızın adı tüm Dünya sahnelerinde yer alacak. Birçok farklı ülkeden binlerce sporcu, antrenör ve seyirciyi şehrimizde ağırlayacağız. UCI Dünya Bisiklet Federasyonu yetkilileri ile üst düzey görüşmelerimiz devam etmekte olup, gerekli olan tüm hazırlıkları yapıyoruz” dedi.