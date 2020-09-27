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Gündem Dünya bunu konuşuyor... Azerbaycanlı gazeteciden dikkat çeken sözler: "Tek başına Ermenistan olayı değil"
Gündem

Dünya bunu konuşuyor... Azerbaycanlı gazeteciden dikkat çeken sözler: "Tek başına Ermenistan olayı değil"

Dünya yeni güne Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan sıcak çatışma haberiyle uyandı. Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla ilgili "Bunu tek başına Ermenistan olayı olarak okursak yorumu yarım bırakmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:32:00 -
Dünya bunu konuşuyor... Azerbaycanlı gazeteciden dikkat çeken sözler: "Tek başına Ermenistan olayı değil"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediği belirtildi.

Azerbaycan topraklarını hedef alan saldırıda sivil yerleşimleri vurulurken çok sayıda şehit ve yaralının bilgisi olduğu kaydedildi.

Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva, hain saldırı ile ilgili A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Tek başına Ermenistan olayı değil”

"Bunu tek başına Ermenistan olayı olarak okursak yorumu yarım bırakmış oluruz" diyen Nuriyeva, "Bunu tek başına Ermenistan olayı olarak okursak yorumu yarım bırakmış oluruz" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin devreye girmesi tek başına Türkiye faktörü ciddi bir faktördür. İster Azerbaycan kamuoyunda karşılık bulmasıyla isterse de bölgedeki denge açısından Türkiye'nin net tavrı adil tavrıyla Türkiye sadece devlet gibi devlet tavrıyla karşımızda olduğunu altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki özellikle son zamanlar fiili olarak sonuç aldığına dair verilerle tabloda değerlendirmemiz lazım." dedi.

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