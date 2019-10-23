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Dünya bu olayı konuşuyor! Donald Trump'ı yere yatırıp elini kolunu bağladılar

ABD'de bir giyim markası, Beyaz Saray'ın sosyal yardım politikalarını eleştirmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın elleri kolları bağlanarak yere devrilmiş haldeki görüntüsünü reklam afişlerinde kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:04
Dünya bu olayı konuşuyor! Donald Trump'ı yere yatırıp elini kolunu bağladılar

ABD'de bir spor giyim firması, Beyaz Saray'ın sosyal yardım politikalarını eleştirmek için ABD lideri Trump'ı 'eli kolu bağlanmış' şekilde gösteren reklam kampanyası başlattı. Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. billboard’lardaki reklamlar için medyayı tepki göstermeye çağırdı.

Spor giyim markası Dhvani, New York’taki Times Meydanı’nda dev billboard’da yer alan yeni reklam görselleriyle tartışma başlattı.

Marka yeni üretilen iç çamaşırlarının tanıtımı için ABD Başkanı Donald Trump’lı görseller kullandı.

Görsellerde Trump, Beyaz Saray’ın önünde elleri kolları bağlanarak yere devrilmiş halde görülüyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:04
  1. Donald Trump
  2. ABD

YORUM YAZ

  • MuratMurat13 sa önce
    Abd de demokrasi yok

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