Dünya bu görüntüyü konuşuyor! VAR hakemleri ortadan kayboldu

La Liga'da Real Madrid'in deplasmanda Real Valladolid'i 4-1 yendiği mücadeleye VAR skandalı damgasını vurdu. Valladolid'in ilk yarıda iptal edilen bir golünün ardından televizyona yansıtılan görüntüde VAR odasının boş olması büyük tepki çekti.

La Liga'da Real Madrid'in deplasmanda Real Valladolid'i 4-1 yendiği mücadeleye Video Yardımcı Hakem Sistemi ile ilgili (VAR) büyük bir skandal damgasını vurdu.

Mücadelenin 13'üncü dakikasında ev sahibi ekip Sergi Guardiola'nın attığı golle 1-0 öne geçti ancak VAR kararı sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Yayıncı kuruluş hata yaptı

Ofsayt incelemesi sırasında ekrana yansıyan VAR odasında ışıkların sönük olması ve hiç kimsenin bulunmaması ise İspanya'da gündem oldu. Büyük tepkiye neden olan bu durumun yayıncı kuruluşun yaptığı bir hatadan kaynaklandığı tespit edildi.

Stadyumdaki başka bir odayı ya da bir önceki maçın VAR odasını ekrana getirdiği düşünülen yayıncı kuruluş, devre arasında yaptığı hataya düzelterek VAR odasının gerçek görüntüsünü yayınladı.