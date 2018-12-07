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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in aralarında olduğu bir grup futbolcu, uyuşturucu partisine katıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 15:26

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in de aralarında olduğu Arsenalli futbolcular bir partide uyuşturucu madde kullanırken görüldü.

İngiltere Premier Ligin dev kulübü Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de olduğu bir grup futbolcu sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları anın görüntüleri ortaya çıktı.

Mesut Özil'in uyuşturucu etkisi altında olduğu görülüyor

Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan'ın bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor.

Balondan çekmişler

The Sun'ın servis ettiği görüntülerde futbolcuların nitrojen oksidi balondan çektikleri görülüyor. Balondan çektikleri uyuşturucu maddenin etkisine giren futbolcuların oturdukları koltuklara yığıldıkları ve saçma davranışlar sergiledikleri anlar İngiltere'de gündeme bomba gibi düştü.

Görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucuyu çektikten sonra balonu Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'a uzatıyor. Mkhitaryan balondan uyuşturucu maddeyi soluduktan sonra kendinden geçiyor.

Partiye 70'den fazla kadın katılmış

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadının katıldığı belirtiliyor. Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama gelmezken, İngiliz basını nasıl bir yaptırım uygulanacağını sorguluyor.

Unai Emery ile işler yolunda değil

Arsene Wenger'in takımdan ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilien Unai Emery ile lige iyi başlayan Arsenal, Mancheste City ve Chelsea'ye karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:26
  1. Arsenal
  2. Premier Lig

YORUM YAZ

  • İşmiz olmaz onunlaİşmiz olmaz onunla39 dk önce
    Bu adamın başarısından bana ne, türklüğünden bana ne. Bir mü' mine ait hiç bir vasıf taşımadıktan sonra.. Ben M. Ali Clay' dan da zerre kadar hoşlanan bir kişi değilimdir zaten
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]42 dk önce
    Normal yaşantı her şeyi belli ediyor
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin42 dk önce
    Bu cocugu nedense hic sevememistim...
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