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Dünya Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı
Dünya

Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesi sonrası İngiltere'de gazeteler tek bir manşetle çıktı. Gazetelerin hemen hemen hepsi, Başbakan Boris Johnson'ın can kaybını açıklarken sarf ettiği "Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm" sözlerini manşet yapıp başını öne eğdiği fotoğrafı kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 08:56:00 -
Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadeleye "sürü bağışıklığı" ile başlayan, ancak vaka ve ölümlerin artmasıyla bu politikadan vazgeçen İngiltere, zor günler yaşamaya devam ediyor.

Ölü sayısı 100 bini geçti

Kovid-19'un bu ülkede mutasyona uğramasıyla vakalar bir anda günlük 70 bin seviyesine kadar çıktı. Hastanelerin yükü de artınca virüse bağlı ölümlerde patlama yaşandı ve 100 bin sınırını geçti.

"Tüm sorumluluğu alıyorum, çok ama çok üzgünüm"

Ölü sayısının 100 bini geçmesi sonrası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenledi.

Bu insanların sevdiklerine veda edemeyerek trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiğini söyleyen Johnson, "Hükümet olarak atılan adımların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 3 milyon 689 bin 746 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 100 bin 162 kişi hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Yusuf

Şeytani örgüt bu adamı da silecek herhalde. Medya silahları olmuş tüm dünyada
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oflu

SOYUNUZ SOPUNUZ CORANADAN GEBERSIN DUNYA RAHAT EDER DUNYA NE EZIYET CEKTI SIZDEN
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