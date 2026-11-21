Batrakov sonrası Ruslar iyice çıldırmış durumda: Rakamlar giderek yükseliyor artık...
CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için Ruslar giderek işi abartmaya başladılar...
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CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için Ruslar giderek işi abartmaya başladılar...
Genç yetenekle İstanbul'un 3 büyükleri ilgileniyor. Eğen indirim yapılmazsa Kislyak'ın Türkiye'ye gelmesi zor...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeyerek Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmıştı.
Rus futbolcu kısa sürede o kadar iyi bir performans sergiledi ki, gözler Rusya pazarına çevrildi. Ve şu anda en gözde isim; CSKA Moskova'dan Matvey Kislyak...
Beşiktaş yaz döneminde CSKA Moskova'ya 5 milyon eurosu peşin, toplamda 30 milyona çıkabilecek bir teklif götürmüştü. Rus tarafı bu öneriyi geri çevirdi. Fenerbahçe'nin temasları da sürüyor.
İstanbul ekipleri için şunu söylemek mümkün: Kimse 40 milyon euro seviyesine çıkmayı düşünmüyor. CSKA indirime gitmezse, bu iş zor...
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