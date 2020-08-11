Dünya Bankasından Türkiye açıklaması

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nun Ağustos 2020 sayısını 'Yelkenleri Ayarlamak' başlığıyla yayımladı.

Raporda, "Kovid-19 vakalarında başlangıçta yaşanan ani yükselişe rağmen Türkiye'nin, ülkeler arasındaki karşılaştırmalar ışığında, virüsün yayılmasını ve olumsuz sağlık etkilerini nispeten daha hızlı kontrol altına aldığı görülmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, koronavirüsü kontrol altına almaya yönelik önlemlerin sürdürülmesinin, kırılgan durumdaki hane halklarının desteklenmesinin ve etkin bir ekonomik politika bileşiminin sürdürülebilir toparlanmanın sağlanmasında kilit önem taşıdığı vurgulanarak, "Diğer ülkelerde de olduğu gibi, mevcut kırılgan trendin sürdürülebilirliği için ihtiyatın elden bırakılmaması gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.