Dünya Bankası’ndan Asya-Pasifik ülkelerine kötü haber

Yeni Akit Ankara

Dünya Bankası’nın aşağı yönlü revizyonunda, bölgenin Çin dışındaki ülkelerinde görülen koronavirüs vakalarının artışıyla yüzleşme zorunluluğu önemli bir rol oynuyor. Bu ülkelerin ekonomisi, bulaşıcılığı yüksek yeni varyantların getirdiği çok sayıda hızlı aşılama zorunluluğu yüzünden bir ölçüde frenlenecek. Dolayısıyla Dünya Bankası, bundan böyle bölge için -Çin'i hariç tutarak- mart ayında öngördüğü yüzde 4,4'lük büyüme oranını yüzde 4 oranına düşürdü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, çevrimiçi bir konferansta, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2021 yılında yüzde 8,5 büyümesini öngördüğü Çin de hesaba katıldığı takdirde, bölgenin tümü itibarıyla bu yıl revizyon sonrası yüzde 7,7 oranında büyüme tahminini duyurdu.

Aşılama performansı büyüme beklentilerini düşürüyor

David Malpass’a göre aşılama kampanyalarının temposu canlanma perspektifleri için bir risk oluşturmayı sürdürüyor; çünkü bölgedeki birçok ülke, nüfusunun tümünü muhtemelen 2024 yılından önce aşılamış olma kabiliyetine sahip olamayacak. Öte yandan Dünya Bankası Başkanı, gelişmekte olan ülkelerin bu yüzden bir gecikmeyle karşılaşmasından ve ortaya "iki vitesli" bir canlanma temposunun çıkmasından çekindiğini belirtti. Zira gelişmiş ekonomiler daha hızlı olarak nüfuslarının büyük kısmına aşı uygular ve ekonomide ileri adımlar atarken gelişmekte olan kesim bunlara kıyasla daha da fazla rötar kaydedecek olabil